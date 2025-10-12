BN ketengahkan calon MCA dan PBRS untuk PRN Sabah ke-17

KUALA SELANGOR: Barisan Nasional akan menampilkan calon daripada MCA dan Parti Bersatu Rakyat Sabah untuk bertanding pada Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17.

Pengerusi BN Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kemungkinan tiada calon daripada MIC akan bertanding memandangkan jumlah pengundi India yang kecil di Sabah.

Beliau berkata majoriti calon BN merupakan muka baharu sambil mengekalkan beberapa muka lama dan meramaikan golongan profesional.

“Kerjasama antara Pakatan Harapan dengan BN telah kita muktamadkan dan tidak ada pertindihan kerusi,“ katanya selepas program Outreach Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035.

Ahmad Zahid menambah bahawa jumlah kerusi yang akan ditandingi BN akan diumumkan pada hari penamaan calon.

Beliau merupakan Presiden UMNO dan juga memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri.

Pada 6 Oktober lalu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor mengumumkan pembubaran DUN Sabah bagi membolehkan Pilihan Raya Negeri ke-17 diadakan.

Dewan Undangan Negeri Sabah mempunyai 79 kerusi dengan 73 daripadanya dipertandingkan manakala enam lagi merupakan ADUN lantikan.

Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan Mesyuarat Khas pada 16 Oktober ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara lain berkaitan PRN tersebut. – Bernama