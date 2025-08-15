BNM kekal unjuran KDNK 2025 4.0-4.8% hadapi ketidakpastian rundingan tarif

KUALA LUMPUR: Bank Negara Malaysia (BNM) mengekalkan unjuran Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi tahun 2025 pada julat 4.0 hingga 4.8 peratus.

Gabenor BNM Datuk Seri Abdul Rasheed Ghaffour menyatakan unjuran itu dibuat dengan mengambil kira pelbagai kemungkinan daripada rundingan tarif antarabangsa.

“Tidak perlu untuk kami menyemak semula angka pertumbuhan ini,“ jelas beliau dalam sidang media hari ini.

Beliau turut mendedahkan BNM telah memberikan jangkaan kadar tarif antara 25 hingga 30 peratus dalam rundingan dengan Amerika Syarikat.

“Dari segi keseimbangan pertumbuhan risiko dan keuntungan, selesainya rundingan ini meredakan ketidakpastian,“ tambah Abdul Rasheed.

Bagaimanapun, beliau mengakui masih wujud ketidakpastian berterusan dalam beberapa aspek.

“Sebagai contoh, dari segi tarif sektoral dan perkembangan perbincangan serta rundingan dengan beberapa negara yang masih belum dimuktamadkan,“ jelasnya.

Pada awal Ogos 2025, Amerika Syarikat telah melaksanakan pengurangan tarif sebanyak 19 peratus ke atas import dari Malaysia.

Kadar timbal balas terkini ini lebih rendah berbanding kadar asal 25 peratus yang dirancang sebelumnya.

Abdul Rasheed menekankan keputusan mengekalkan unjuran pertumbuhan menunjukkan keyakinan terhadap ketahanan ekonomi negara.

Beliau juga menyatakan BNM akan terus memantau perkembangan rundingan perdagangan antarabangsa.

“Kami akan membuat penyesuaian jika perlu berdasarkan perkembangan terkini,“ tegas Gabenor BNM itu.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk suku kedua 2025 diumumkan dalam sidang media yang sama hari ini. - Bernama