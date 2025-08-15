Buli kini jenayah: Kerajaan laksana seksyen 507B-G

PUTRAJAYA: Kerajaan sedang menyelaras pelaksanaan Seksyen 507B hingga 507G Kanun Keseksaan bagi memastikan semua pihak memahami bahawa buli adalah satu jenayah.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata perkara itu antara yang dibincang dalam Mesyuarat Jemaah Menteri hari ini yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

“Perdana Menteri menyampaikan pandangan tegas bahawa kerajaan tidak akan benarkan sikap buli seperti ini (kes kematian Zara Qairina Mahathir) berlarutan.

“Jadi, antara perkara yang akan diusahakan dalam kalangan menteri-menteri adalah penyelarasan beberapa tindakan memandangkan pindaan kepada Seksyen 507B hingga 507G dan seterusnya, telah mula berkuat kuasa pada Julai lepas.

“Maka kita ingin pastikan pelaksanaan bagi pindaan yang telah mentakrif dan mendefinisikan buli itu sebagai satu jenayah difahami oleh semua kementerian terutama yang menguruskan institusi pendidikan termasuk asrama dan beberapa tindakan akan disusuli,” katanya.

Fahmi berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam Ke-20 (MAPPA XX) Tahun 2025 anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) di sini hari ini.

Akta Kanun Keseksaan (Pindaan) 2025 dan Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2025 yang bertujuan menangani isu buli dengan lebih efektif dan menyeluruh termasuk buli siber diluluskan di Dewan Rakyat pada 10 Dis 2024 dan Dewan Negara pada 16 Dis 2024.

Beliau berkata Perdana Menteri juga telah menyampaikan pandangan mengenai sikap beberapa pihak serta tokoh yang dianggap tidak baik ataupun biadab dan memaklumkan tindakan daripada pihak berkuasa akan diambil kepada mereka yang berkenaan.

Fahmi juga berkata amanat Perdana Menteri dalam MAPPA XX menyentuh tentang peranan penjawat awam dalam memastikan keamanan, ketenteraman dan kemajuan negara terus terpelihara.

“Perdana Menteri dalam ucapannya telah menyampaikan beberapa pesanan yang penting, semestinya tentang bagaimana kemajuan yang kita telah nikmati terutama mutakhir ini juga terhasil daripada perubahan-perubahan dan reformasi yang berjaya dilaksanakan termasuk hasil daripada pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam.

“Kita mengalu-alukan siri pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri yang dianggap satu kelegaan bagi kumpulan penjawat awam tetapi seperti yang Perdana Menteri sebutkan, pengumuman besar untuk penjawat awam juga akan diumum... insya-Allah, pada 10 Okt depan sewaktu pembentangan Belanjawan 2026,” katanya - BERNAMA