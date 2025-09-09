Dewan Negara lulus tiga RUU penting bekalan elektrik, tenaga dan insolvensi rentas sempadan

KUALA LUMPUR: Dewan Negara telah meluluskan tiga rang undang-undang penting yang melibatkan bekalan elektrik, suruhanjaya tenaga dan insolvensi rentas sempadan.

Rang Undang-Undang Bekalan Elektrik (Pindaan) 1990 dan RUU Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) diluluskan untuk mengawal selia aktiviti import dan eksport elektrik termasuk tenaga hijau.

RUU Insolvensi Rentas Sempadan 2025 turut diluluskan dengan fokus khusus kepada prosiding korporat bagi mengelakkan pertindihan dengan Akta Insolvensi 1967.

Timbalan Menteri Peralihan Tenaga Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pindaan ini penting untuk mencapai 70% kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2050.

Beliau menegaskan hanya lebihan tenaga akan dieksport bagi memastikan bekalan domestik kekal terjamin.

Hasil daripada aktiviti perdagangan akan disalurkan ke Kumpulan Wang Industri Elektrik dan Dana Tenaga Hijau untuk menyokong peralihan tenaga.

Melalui mekanisme Energy Exchange Malaysia (ENEGEM), kerajaan telah menjalankan projek rintis menjual 50 megawatt ke Singapura.

Aktiviti eksport dan import tenaga akan dipantau secara masa nyata bagi menjamin keselamatan grid negara.

Timbalan Menteri Undang-Undang M Kulasegaran menyatakan kerajaan terbuka terhadap cadangan perluasan RUU Insolvensi Rentas Sempadan kepada insolvensi persendirian pada masa depan.

Beliau menjelaskan RUU ini dirangka berasaskan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency yang sesuai untuk syarikat korporat.

Kerajaan sedang menjalankan kajian penetapan nilai ambang dengan mengambil kira skala hutang PMKS dan kepentingan pemiutang.

Pengecualian atas faktor dasar awam berfungsi sebagai injap keselamatan untuk menolak prosiding asing yang bercanggah dengan kepentingan nasional.

Pendekatan ini memberi ruang kepada institusi kehakiman untuk membentuk prinsip undang-undang berkaitan kepentingan awam.

RUU ini tidak menghakis kedaulatan undang-undang negara tetapi memperkukuh peranan Mahkamah Tinggi Malaysia dalam menangani insolvensi rentas sempadan. – Bernama