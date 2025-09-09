Doktor tidak lihat kecederaan kod bar pada tubuh Zara Qairina, tumpuan selamatkan nyawa

KOTA KINABALU: Pegawai perubatan pertama yang memeriksa Allahyarham Zara Qairina Mahathir memberitahu Mahkamah Koroner beliau tidak melihat sebarang kecederaan berbentuk jalur selari seperti kod bar pada tubuh pelajar Tingkatan Satu itu.

Dr Janefer Voo, yang berkhidmat di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Queen Elizabeth, menyatakan perkara itu sebagai maklum balas kepada soalan peguam Datuk Ram Singh yang mewakili seorang remaja terlibat dalam kes buli si mati.

Dr Voo menjawab dengan jelas bahawa beliau tidak menyedari sebarang kecederaan sedemikian semasa pemeriksaan dijalankan.

Peguam bertanya sama ada doktor tidak menyedari kecederaan tersebut atau memang tidak memeriksanya secara khusus.

Dr Voo menjelaskan bahawa pemeriksaan segera dilakukan pada tangan dan lengan pesakit dengan penemuan kelainan pada tangan kiri yang kemudian dipasang pendakap.

Diagnosis awal menunjukkan patah tertutup tanpa sebarang rekod mengenai kecederaan berbentuk jalur seperti kod bar.

Peguam bertanya lagi sama ada doktor memeriksa seluruh badan Zara Qairina dari kepala hingga ke kaki setelah menanggalkan pakaiannya.

Dr Voo mengakui pemeriksaan dilakukan tetapi keutamaan diberikan kepada mengenal pasti kecederaan yang mengancam nyawa terlebih dahulu.

Saksi ketiga itu berkongsi pengalaman selama lima tahun berkhidmat di Jabatan Kecemasan dan Trauma mengenai corak kecederaan tertentu.

Beliau menyatakan kebanyakan pesakit dengan kecederaan berjalur seperti kod bar merupakan remaja atau lingkungan awal 20-an yang berkaitan dengan perbuatan mencederakan diri sendiri.

Dr Voo turut menjelaskan kecederaan sedemikian boleh disebabkan oleh objek tajam dengan corak menyerupai kod bar.

Beliau mengakui tidak pasti tentang keadaan pakaian si mati selepas ditanggalkan kerana urusan tersebut dikendalikan oleh jururawat dan paramedik.

Peguam bertanya sama ada terlintas untuk menyerahkan pakaian kepada polis bagi analisis forensik.

Dr Voo menegaskan tumpuan utama ketika itu adalah menyelamatkan nyawa pesakit dan menstabilkan keadaannya.

Ditanya mengenai pemakaian tudung si mati, Dr Voo menjawab tidak ingat kerana luka di belakang telah dibalut.

Dr Voo memberitahu mahkamah beliau merupakan doktor pertama yang memeriksa Zara Qairina pada 16 Julai selepas remaja itu dibawa dalam keadaan tidak sedarkan diri.

Punca kecederaan tidak diketahui pada masa pemeriksaan awal dilakukan di jabatan kecemasan.

Prosiding siasatan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan akan bersambung selepas rehat tengah hari.

Zara Qairina yang berusia 13 tahun meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai.

Beliau dimasukkan ke hospital sehari sebelumnya setelah ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar.

Pejabat Peguam Negara mengarahkan inkues dijalankan pada 13 Ogos selepas meneliti laporan siasatan polis.

Perintah menggali semula kubur Zara Qairina dikeluarkan pada 8 Ogos bagi membolehkan bedah siasat dilakukan. – Bernama