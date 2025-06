PUTRAJAYA: Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan menyampaikan Anugerah Tokoh Pendidikan College Of Physicians Malaysia kepada isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Majlis penyampaian anugerah itu diadakan sempena majlis “Inaugural of Membership of the Royal College of Physicians (MRCP) and Parallel Pathway Conferment”, yang berlangsung di sini hari ini.

Anugerah berkenaan sebagai pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh College of Physicians Malaysia bagi menghargai sumbangan cemerlang dalam bidang pendidikan, terutamanya dalam latihan perubatan melalui parallel pathway.

“Pada hari ini, kami amat berbesar hati untuk memberikan Anugerah Tokoh Pendidikan kepada Dr Wan Azizah sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan cemerlang dan sokongan beliau, yang telah menjadi tonggak kejayaan dan kelangsungan program parallel pathway di Malaysia,” kata Presiden College of Physicians Malaysia Datuk Seri Dr Paras Doshi dalam ucapannya.

Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr Mahathar Abd Wahab.

Dr Wan Azizah memiliki Ijazah Doktor Perubatan dari Royal College of Surgeons Ireland (RCSI) dan menamatkan latihan pascasiswazah dalam bidang Oftalmologi di Royal College of Ophthalmologists (UK).