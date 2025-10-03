Dua karya seni Galeri Sejarah Johor hilang semasa pameran di TIC

KOTA TINGGI: Dua lukisan cat minyak bertemakan bunga dan air terjun berusia lebih 10 tahun telah dilaporkan hilang dari Pusat Informasi dan Pelancongan Kota Tinggi hujung bulan lepas.

Karya seni bernilai tinggi itu merupakan sebahagian daripada koleksi Galeri Sejarah Johor yang dipamerkan di dinding bilik pameran TIC.

Nur Farhana Zakaria selaku Pengurus TIC Kota Tinggi menyatakan nilai pasaran karya tersebut adalah subjektif dan boleh mencecah ratusan hingga ribuan ringgit.

Beliau menekankan bahawa harga bergantung kepada pembeli serta nilai sentimental dan sejarah yang dimiliki oleh setiap lukisan.

Selain kejadian kehilangan tersebut, satu cubaan kedua telah berlaku pada malam yang sama sekitar pukul 10 malam.

Seorang individu tidak dikenali cuba mengambil sebuah lagi lukisan yang diletakkan berhampiran tangga bangunan.

Cubaan itu berjaya digagalkan oleh pemilik sebuah kedai makan yang terletak di bahagian belakang premis berkenaan.

Pameran tersebut telah berlangsung selama lebih dua bulan dan mempamerkan puluhan karya seni bersejarah.

Semua karya dipinjamkan oleh pemilik Galeri Sejarah Johor Mohd Fariz Johari bagi mempromosikan warisan seni negeri kepada pengunjung tempatan dan pelancong.

Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Supt Yusof Othman mengesahkan pihaknya menerima laporan kejadian daripada seorang lelaki tempatan berusia 58 tahun pada Selasa lepas.

Kes tersebut kini disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang membabitkan kecurian.

Polis memohon orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan untuk menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Mohd Saiful Said di talian 0187637969. – Bernama