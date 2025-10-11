Dua maut, tiga parah dalam kemalangan tiga kenderaan di Kota Tinggi

KOTA TINGGI: Dua orang maut manakala tiga lagi cedera parah dalam kemalangan yang membabitkan tiga kenderaan di Kilometer 56 Lebuhraya Senai-Desaru.

Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Penawar menerima panggilan kecemasan mengenai insiden itu pada pukul 11.25 pagi.

Lapan anggota bomba bersama jentera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memberikan bantuan.

Pasukan bomba mendapati dua daripada tiga kenderaan terbabit telah terbakar ketika tiba di tempat kejadian.

Kelima-lima mangsa telah berjaya dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan penyelamat.

Pasukan bomba kemudian memadamkan kebakaran menggunakan satu aliran salur bantu mula.

Kenderaan yang terbakar ialah sebuah Toyota Fortuner yang dinaiki seorang lelaki dewasa yang cedera parah.

Volkswagen yang juga terbakar membawa empat individu termasuk dua yang maut dan dua lagi parah.

Kesemua mangsa maut dan cedera parah adalah akibat kemalangan dan bukan disebabkan kebakaran.

Kemalangan berlaku apabila Toyota Fortuner bertembung dengan Volkswagen sebelum kedua-duanya terbakar.

Sebuah Honda CR-V yang berada berhampiran berjaya mengelak pelanggaran dengan empat penumpang selamat.

Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Supt Yusof Othman mengesahkan kejadian tersebut.

Siasatan lanjut masih dijalankan oleh pihak polis untuk menentukan punca sebenar kemalangan.

Dua mangsa maut telah dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk prosedur bedah siasat.

Tiga mangsa yang cedera parah dihantar ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk rawatan lanjut. – Bernama