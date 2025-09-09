Dua pelajar kolej vokasional mengaku salah cederakan rakan di Kemaman

KEMAMAN: Dua remaja lelaki berusia 17 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Majistret di sini atas tuduhan menyebabkan kecederaan seorang rakan kolej mereka di sebuah kolej vokasional pada Mei lepas.

Kedua-dua pelajar Tingkatan Lima itu membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Majistret Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin dalam prosiding tertutup.

Mereka didakwa dengan sengaja menumbuk badan, menyepak kaki dan punggung mangsa lelaki berusia 17 tahun di koridor asrama kolej berkenaan kira-kira 12.30 tengah malam pada 27 Mei.

Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.

Mahkamah membenarkan masing-masing diikat jamin RM500 dengan seorang penjamin serta menetapkan 1 Oktober ini untuk laporan akhlak dan jatuh hukum.

Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lim Zhan Yi manakala kedua-dua pelajar diwakili peguam Nurul Farhana Shamsudin daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. – Bernama