Dua suspek samun solo ditahan polis di Melaka

MELAKA: Polis menahan dua lelaki dalam dua kes berasingan membabitkan cubaan samun bersenjata dan samun solo di sekitar Melaka Tengah.

Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit berkata maklumat awam mengenai cubaan samun bersenjatakan parang panjang diterima pada 2 Ogos.

Kejadian berlaku di sebuah pasar mini 24 jam di Jalan Tun Sri Lanang sekitar jam 11.15 malam.

Pasukan Bahagian Siasatan Jenayah IPD Melaka Tengah berjaya menahan seorang lelaki berusia 47 tahun berhampiran lokasi kejadian.

Parang panjang sepanjang 59 sentimeter turut dirampas dalam operasi tersebut.

Siasatan awal mendapati suspek baharu keluar penjara pada Februari lepas dan mengaku dua hari tidak makan sebelum melakukan jenayah.

Christopher berkata motosikal, topi keledar, beg silang dan beberapa barangan lain turut dirampas.

Suspek mengaku terlibat dalam kes tersebut dan dipercayai seorang gelandangan di Bandar Melaka.

Beliau mempunyai tujuh rekod jenayah lampau termasuk kesalahan dadah dan pelbagai jenayah lain.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 393 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan.

Dalam kes kedua, seorang lelaki bersama teman wanitanya disamun di tepi jalan di Pantai Puteri, Tanjung Kling pada 29 Julai.

Polis menahan suspek berusia 20 tahun pada 5 Ogos dan merampas motosikal bernombor pendaftaran palsu.

Topi keledar dan telefon bimbit turut dirampas dalam operasi tersebut.

Suspek mengaku terlibat dalam kes curi motosikal dan telefon bimbit di sebuah surau di Tanjung Kling.

Beliau mempunyai tujuh rekod jenayah lampau termasuk samun, pecah rumah, dan kesalahan berkaitan dadah.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 392, Seksyen 379A Kanun Keseksaan, dan Seksyen 108 Akta Pengangkutan Jalan. - Bernama