Empat suspek rogol pelajar sekolah direman enam hari di Melaka

MELAKA: Empat pelajar lelaki yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bulan depan telah direman selama enam hari.

Mereka disyaki merogol seorang pelajar perempuan secara bergilir-gilir di sebuah sekolah di sini minggu lepas.

Ketua Polis Melaka Datuk Dzulkhairi Mukhtar berkata perintah reman terhadap kesemua suspek berusia 17 tahun itu dikeluarkan oleh Penolong Kanan Pendaftar S.R Arthana di Mahkamah Majistret Ayer Keroh.

“Reman ke atas kesemua suspek bermula hari ini hingga 16 Oktober dan kes disiasat mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan kerana merogol secara berkumpulan,“ katanya dalam kenyataan.

“Kes melibatkan mangsa berusia 15 tahun ini masih dalam siasatan lanjut pihak polis,“ tambah Dzulkhairi.

Media sebelum ini melaporkan kejadian rogol bergilir-gilir tersebut berlaku sekitar 2.50 petang pada 2 Oktober lepas dalam sebuah kelas di sebuah sekolah di Alor Gajah.

Perbuatan itu dirakam menggunakan telefon bimbit oleh dua daripada suspek.

Insiden tersebut terbongkar selepas ibu mangsa menerima maklumat mengenai penyebaran video tersebut daripada guru sekolah sebelum membuat laporan polis. – Bernama