Flotila bantuan Gaza kini 463 batu nautika dari destinasi

ISTANBUL: Flotila bantuan kemanusiaan yang menuju ke Gaza kini berada pada jarak 463 batu nautika dari wilayah yang sedang dikepung oleh Israel.

Global Sumud Flotilla memaklumkan bahawa kapal-kapalnya telah menyambung semula perjalanan selepas berhenti seketika untuk menangani beberapa masalah mekanikal.

Penganjur menjangkakan flotila tersebut akan tiba di destinasi dalam tempoh empat hingga tujuh hari dari sekarang.

“Dalam masa dua hari, flotila akan memasuki zon berisiko tinggi, ketika kewaspadaan dan solidariti global amat diperlukan,” menurut kenyataan rasmi penganjur di platform media sosial X.

Jawatankuasa Antarabangsa untuk Memecahkan Kepungan Gaza mendedahkan bahawa satu lagi flotila terdiri daripada 10 kapal awam telah belayar dari pelabuhan San Giovanni Li Cuti di bandar Catania, Sicily.

Flotila baharu itu membawa kira-kira 70 aktivis kemanusiaan dari lebih 20 buah negara yang berbeza, dengan kerjasama daripada Freedom Flotilla Coalition.

Peserta dalam misi tersebut termasuk sembilan orang ahli parlimen yang telah terpilih dari negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat.

Global Sumud Flotilla sendiri terdiri daripada kira-kira 50 buah kapal yang memulakan pelayaran pada awal bulan ini.

Misi utama flotila ini adalah untuk memecahkan sekatan Israel dan menghantar bantuan kemanusiaan, khususnya bekalan perubatan yang kritikal, ke Semenanjung Gaza.

Israel telah menutup sepenuhnya semua lintasan masuk ke Gaza sejak 2 Mac lalu, menghalang kemasukan konvoi makanan dan bantuan kemanusiaan yang lain.

Tindakan ini telah menyebabkan keadaan kebuluran di Gaza semakin meruncing dari hari ke hari.

Hanya bekalan yang sangat terhad dibenarkan masuk secara berselang-seli, dan banyak daripadanya dilaporkan dirampas oleh kumpulan bersenjata tertentu.

Pihak berkuasa Gaza mendakwa kumpulan bersenjata tersebut dilindungi oleh Israel.

Sebagai kuasa pendudukan, Israel mempunyai rekod yang panjang dalam memintas kapal-kapal bantuan yang menuju ke Gaza.

Tindakan Israel termasuk merampas kapal-kapal bantuan serta mengusir aktivis kemanusiaan yang terlibat.

Banyak pengkritik antarabangsa menyifatkan tindakan Israel tersebut sebagai lanun laut yang melanggar undang-undang antarabangsa. – Bernama-Anadolu