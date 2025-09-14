Gabenor Sarawak seru belia perkasa masa depan, jaga keharmonian negeri

KUCHING: Keharmonian kaum dan agama di Sarawak merupakan aset berharga yang mesti dipelihara untuk generasi akan datang sementara golongan belia perlu tampil memacu pembangunan negeri.

Tun Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan bahawa kekuatan Sarawak terletak bukan sahaja pada kepelbagaian budaya dan perpaduan tetapi juga dalam menyediakan generasi terlatih dan berfikiran maju untuk memimpin transformasi ekonomi.

Beliau menyatakan bahawa perpaduan sosial Sarawak yang dicerminkan melalui sambutan bersama Hari Raya Aidilfitri, Gawai Dayak, Tahun Baru Cina dan Krismas telah menjadikan negeri ini model toleransi peringkat global.

“Saya menyeru semua rakyat Sarawak untuk mempertahankan warisan ini dengan menerapkan semangat patriotik, menghargai perbezaan dan memupuk rasa saling menghormati,“ katanya dalam pesanan Hari Malaysia 2025.

Tema ‘Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni’ di peringkat kebangsaan dan ‘Sarawak Maju Makmur Dalam Malaysia’ di peringkat negeri mencerminkan komitmen kerajaan terhadap pembangunan berpusatkan rakyat berasaskan kemanusiaan, kebajikan sosial dan keadilan.

Beliau menyeru rakyat Sarawak untuk menyemarakkan semangat Malaysia MADANI dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengukuhkan kestabilan sosial dan memastikan kemakmuran inklusif.

Wan Junaidi menekankan bahawa masa depan Sarawak terutamanya dalam sektor muncul, pendidikan dan infrastruktur bergantung kepada penglibatan dan kesediaan golongan belia.

Beliau menggesa belia Sarawak untuk menyelaraskan pendidikan dan kemahiran mereka dengan keutamaan pembangunan negeri bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dan menyumbang kepada ekonomi mampan.

“Saya mahu melihat belia Sarawak terlibat secara aktif dalam semua inisiatif kerajaan negeri, mengejar bidang pengajian yang relevan dan menjadi tenaga kerja mahir yang diperlukan untuk memastikan kejayaan dan kemampanan ekonomi baru kita,“ ujarnya.

Menurut Wan Junaidi, Sarawak berada di landasan tepat untuk mencapai Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) RM282 bilion menjelang 2030 di bawah Strategi Pembangunan Pasca-COVID-19 (PCDS) 2030 dengan hasil negeri mencecah RM14.2 bilion pada 2024 berbanding RM5.6 bilion pada 2017.

Jumlah perdagangan Sarawak mencapai RM193.4 bilion pada 2024 menjadikannya penyumbang keempat terbesar kepada eksport negara yang diterajui oleh produk petroleum dan gas asli cecair (LNG).

Beliau menekankan bahawa kemajuan Sarawak bergantung kepada kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan rakyat bersama-sama kestabilan politik dan perpaduan sosial yang berterusan.

“Sebagaimana kapal memerlukan kapten dan anak kapal yang berkebolehan, kepimpinan berkesan memerlukan kebijaksanaan dan kerjasama berpasukan, dengan perpaduan dan tujuan bersama, Sarawak akan terus merintis kecemerlangan bukan sahaja di Malaysia malah di peringkat global,“ katanya. – Bernama