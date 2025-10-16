Gangguan kuasa sementara sebabkan gangguan aerotrain di KLIA Terminal 1

KUALA LUMPUR: Kedua-dua aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur mengalami gangguan kuasa sementara yang mengakibatkan gangguan perkhidmatan pada pukul 8.30 malam hari ini.

Malaysia Airports Holdings Berhad menyatakan prosedur bantuan ke atas penumpang telah diaktifkan serta-merta selepas kejadian tersebut.

Pasukan respons lapangan terbang telah dihantar untuk membantu semua penumpang yang berada dalam aerotrain yang sedang menuju ke terminal.

Perkhidmatan untuk salah satu aerotrain telah berjaya dipulihkan sepenuhnya pada pukul 9.27 malam dan kini kembali beroperasi normal.

Kerja-kerja pembaikan masih diteruskan secara intensif pada tren kedua yang terjejas bagi memulihkan perkhidmatan sepenuhnya.

Pengaturan pengangkutan alternatif telah diaktifkan serta-merta untuk memastikan pergerakan penumpang berjalan lancar antara terminal dan bangunan satelit.

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur sedang menjalankan siasatan menyeluruh untuk menentukan punca sebenar kejadian gangguan kuasa tersebut.

MAHB menyatakan rasa kesal atas segala kesulitan yang dihadapi oleh penumpang akibat daripada kejadian ini.

Syarikat itu juga menghargai kesabaran dan kefahaman semua penumpang semasa kerja-kerja pemulihan sedang dijalankan. – Bernama