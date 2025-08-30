Gempa bumi: Kerajaan terus pantau, masyarakat diminta tidak panik

JELEBU: Kerajaan melalui agensi berkaitan akan terus memantau situasi semasa berikutan kejadian beberapa gempa bumi lemah di Segamat, Johor, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Beliau berkata susulan itu, masyarakat khususnya yang berada di kawasan berkenaan diminta untuk tidak panik, sebaliknya kekal berada dalam keadaan siap siaga.

“Saya telah melaporkan kepada Jemaah Menteri semalam dan saya juga telah diberitahu oleh Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia dan Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains (situasi semasa gempa bumi), pemantauan akan terus dilakukan.

“Insya-Allah, kesiapsiagaan untuk seluruh penduduk Segamat dan Johor pada amnya akan terus dipantau oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri dan negara ... saya harap masyarakat tidak panik, mudah-mudahan tiada bencana besar berlaku,” katanya kepada pemberita.

Beliau berkata demikian selepas menghadiri Program Kembara Merdeka Akar Umbi Negeri Sembilan yang disertai kira-kira 270 peserta bermotosikal di sini hari ini. Turut hadir, Exco Kanan negeri Datuk Seri Jalaluddin Alias.

Dalam pada itu, Ahmad Zahid turut meminta orang ramai supaya melakukan solat hajat meminta kesejahteraan dan sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sebarang malapetaka tidak diingini.

Gempa bumi lemah sekali lagi direkodkan di Segamat pagi ini yang berukuran 2.7 pada skala Richter pada 7.29 pagi, gegaran kelima dalam tempoh lapan hari di daerah itu.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) dalam kenyataan memaklumkan pusat gegaran berada di koordinat 2.5 darjah Utara dan 102.8 darjah Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim turut menitahkan semua masjid dan surau di Johor untuk melaksanakan solat hajat serta doa selamat selepas beberapa gegaran berlaku di Segamat sejak kejadian pertama direkodkan pada 24 Ogos lepas - BERNAMA