Seruan kibarkan Jalur Gemilang dengan bangga sempena Hari Kebangsaan

KUALA LUMPUR: Seluruh rakyat Malaysia diseru mengibarkan Jalur Gemilang dengan penuh bangga sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-68, selain memperkukuh semangat persaudaraan antara satu sama lain.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata hakikatnya, kemerdekaan dikecapi negara sehingga ke hari ini, tidak akan mampu dipertahankan tanpa rakyat yang bersatu padu, hidup harmoni, dan saling menghormati.

“Inilah kekuatan sebenar Malaysia, sebuah negara yang dibina atas asas perpaduan dan pengorbanan rakyatnya,“ katanya dalam hantaran di Facebook.

Ahmad Zahid berkata sambutan kemerdekaan kali ini juga penghargaan buat seluruh rakyat Malaysia yang terus setia menjaga dan mempertahankan tanah air yang kita cintai bersama.

Beliau menjelaskan tema “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” yang dipilih untuk sambutan tahun ini mengingatkan bahawa kemerdekaan sebenar tidak hanya diukur dengan bebasnya sesebuah negara daripada penjajah.

Tema tersebut menekankan bagaimana rakyat disantuni, didengar suara dan dibela nasib mereka.

Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata tanggal 31 Ogos sentiasa menjadi detik keramat yang mengingatkan kepada laungan “Merdeka!” yang bergema di Stadium Merdeka pada tahun 1957.

Detik bersejarah ini disusuli pengisytiharan penubuhan Malaysia pada tahun 1963.

“Ia kekal sebagai saksi bahawa sebuah bangsa yang dahulunya dijajah mampu bangkit dengan penuh maruah dan keyakinan,“ katanya. – Bernama