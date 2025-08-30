Hannah Yeoh yakin FAM mampu urus isu kepimpinan semasa

PETALING JAYA: Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menzahirkan keyakinan Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) mampu mengharungi isu kepimpinan semasa tanpa menjejaskan kesinambungan program pembangunan bola sepak negara.

Hannah berkata perubahan pucuk pimpinan dalam sesebuah persatuan sukan bukanlah sesuatu yang luar biasa, malah beliau percaya FAM mempunyai mekanisme untuk mencari jalan penyelesaian.

Beliau berpendapat FAM mampu mengatasi isu semasa dengan baik kerana badan induk itu sendiri pernah menghadapi cabaran lebih besar sebelum ini.

“Saya tidak anggap ia satu krisis kerana mereka sudah ada pemangku (pemangku presiden) dan program semua masih sedang berjalan tetapi untuk perubahan dalam kepimpinan persatuan sukan bukan aneh, biasa berlaku dan saya yakin FAM mampu menyelesaikan ini secara dalaman,” katanya kepada Bernama pada Kejohanan Skrabel Remaja Dunia 2025 di Sekolah Antarabangsa Sri KL di sini hari ini.

“Mereka (FAM) hanya perlu memilih seorang presiden baharu dan saya harap mereka akan pilih seseorang yang boleh bertahan lebih lama.”

Pada masa sama, beliau berkata isu kepimpinan dalam persatuan tidak boleh dibiarkan berpanjangan.

Beliau juga telah menghubungi Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohd Amin berhubung isu itu memandangkan terdapat beberapa projek nasional yang sedang berlangsung antara Kementerian Belia dan Sukan (KBS) bersama FAM.

“Kita ada Projek Pembangunan Bola Sepak Negara (NFDP) yang sedang melalui fasa transisi dari Majlis Sukan Negara (MSN) kepada FAM, selain projek National Training Centre di Putrajaya.”

“Saya tidak mahu sebarang gangguan terhadap projek-projek nasional sebegini,” tambah Hannah.

Dalam pada itu, Hannah berkata sukan bola sepak bertuah kerana Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail telah banyak menyumbang kepada pembangunan sukan berkenaan.

Pada Rabu lepas, FAM mengesahkan Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub menyatakan hasrat melepaskan jawatan kerusi nombor satu badan induk itu menerusi surat peletakan jawatan yang dihantar baru-baru ini.

Dalam perkembangan sama, FAM turut mengumumkan Timbalan Presiden Datuk Mohd Yusoff Mahadi dilantik sebagai pemangku Presiden berkuat kuasa serta-merta.

Semalam, Mohd Yusoff dalam sidang media di Wisma FAM, Kelana Jaya di sini, tampil menjelaskan peletakan jawatan Mohd Joehari adalah keputusan peribadi beliau sendiri, selain turut menafikan wujud sebarang ‘tangan ghaib’ di sebalik keputusan mengejut itu.

Dalam perkembangan berasingan, Hannah memperuntukkan geran khas bernilai 20,000 ringgit kepada Persatuan Scrabble Malaysia (MSA) bagi menyokong usaha memperkenalkan skrabel secara lebih meluas kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur.

“Skrabel bukan permainan yang mahal, hanya perlukan satu dewan dan saya akan minta MSN dan Jabatan Belia dan Sukan Negara untuk tengok bagaimana kita boleh terus mempromosikan untuk Masters Games... skrabel juga saya rasa sesuai untuk dipertandingkan,” katanya.

Sebanyak 225 atlet daripada pelbagai negara termasuk 40 dari Malaysia mengambil bahagian pada Kejohanan Skrabel Remaja Dunia 2025 yang bermula hari ini hingga Isnin (1 Sept). – Bernama