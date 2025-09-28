HAWANA: Festival Permainan Malaysia untuk pengamal media diadakan November ini

PUTRAJAYA: Festival Permainan Malaysia (FPM) khusus untuk pengamal media akan diadakan pada awal November ini sebagai usaha menghidupkan semula permainan tradisional serta memupuk kerjasama dalam kalangan petugas media.

Ketua Pengarang Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (Bernama) Arul Rajoo Durar Raj berkata FMP itu akan dianjurkan Bernama selaku Sekretariat Hari Wartawan Nasional (HAWANA) dengan festival itu dijangka diadakan di ibu negara.

“Kita harap banyak pihak media akan menghantar pasukan untuk menyertai permainan itu nanti,” katanya selepas menghadiri Festival Permainan Malaysia@Putrajaya 2025 (FPM@Putrajaya 2025) di sini hari ini.

Arul berkata FMP membabitkan pengamal media itu turut menampilkan acara sukan seperti bola sepak dan bola jaring.

Sebelum ini, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata penganjuran Sukan HAWANA akan diterapkan dalam Kalendar HAWANA bermula tahun ini.

Fahmi berkata kejohanan tahunan itu akan melibatkan skala lebih besar dengan penyertaan banyak pengamal media termasuk dari negeri, selain turut boleh memperkenalkan sukan tradisional seperti karom, dam aji dan sebagainya.

HAWANA yang pertama kali disambut 11 April 2018, dikelolakan Bernama selaku agensi pelaksana acara tahunan, bertujuan meraikan jasa dan pengorbanan komuniti media serta mengangkat martabat profesionalisme kewartawanan negara selain menjadi platform untuk mereka berkumpul dan membincangkan isu-isu semasa yang dihadapi industri.

Tarikh 29 Mei diwartakan sebagai Hari HAWANA, bersempena penerbitan edisi pertama akhbar Utusan Melayu pada tarikh berkenaan pada 1939 - Bernama