Imigresen tahan ejen haram tawar perkhidmatan pas palsu

PUTRAJAYA: Seorang ejen haram yang menawarkan perkhidmatan imigresen palsu kepada warga asing telah ditahan dalam operasi khas Jabatan Imigresen Malaysia.

Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Shaaban berkata operasi itu dijalankan pada pukul 4.10 petang Selasa hasil risikan selama dua minggu.

“Suspek ditahan bersama lapan pasport India dan satu telefon bimbit semasa operasi tersebut,“ katanya.

Sebuah kenderaan jenis Honda CRV yang digunakan untuk kegiatan haram itu turut disita oleh pihak imigresen.

Menurut Zakaria, suspek menawarkan perkhidmatan berkaitan Pas Khas dan Pas Lawatan Ikhtisar kepada warga India di Lembah Klang.

Bayaran yang dikenakan adalah antara RM400 hingga RM1,500 bagi setiap urusan yang dijalankan.

“Suspek tidak mempunyai sebarang kebenaran rasmi daripada Jabatan Imigresen Malaysia,“ tegasnya.

Individu tersebut juga tidak mempunyai surat kuasa mewakili mana-mana majikan untuk menguruskan pasport warga asing.

Semakan rekod mendapati suspek pernah ditangkap pada tahun 2024 atas kesalahan yang sama.

Suspek kini disiasat di bawah Seksyen 12(1)(f) Akta Pasport 1966.

Seorang lagi lelaki warga tempatan telah diberikan notis hadir bagi membantu siasatan kes ini. – Bernama