Inflasi Malaysia meningkat 1.3% pada Ogos 2025, didorong insurans dan makanan

KUALA LUMPUR: Kadar inflasi Malaysia meningkat kepada 1.3 peratus pada Ogos 2025 berbanding tempoh sama tahun sebelumnya.

Mata indeks harga pengguna (IHP) mencatatkan 134.9 berbanding 133.2 pada Ogos 2024 menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM).

Peningkatan ini didorong terutamanya oleh kumpulan insurans dan perkhidmatan kewangan yang meningkat kepada 5.6 peratus berbanding 5.5 peratus pada Julai 2025.

Elemen lain yang menyumbang termasuk penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan serta perkhidmatan pada 4.0 peratus.

Kumpulan restoran dan perkhidmatan penginapan mencatatkan kenaikan 3.5 peratus manakala pendidikan meningkat kepada 2.4 peratus.

Makanan dan minuman yang menyumbang 29.8 peratus daripada wajaran IHP meningkat kepada 2.0 peratus pada Ogos 2025.

Inflasi makanan di luar rumah kekal pada kadar 4.3 peratus manakala makanan di rumah mencatatkan deflasi negatif 0.1 peratus.

Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin menyatakan 59.7 peratus item dalam bakul IHP mencatatkan kenaikan harga.

Sebanyak 332 item mencatatkan peningkatan kurang atau sama dengan 10 peratus manakala hanya 10 item merekodkan kenaikan melebihi 10 peratus.

Seramai 185 item menunjukkan penurunan harga dan 46 item kekal tidak berubah pada Ogos 2025.

Harga bahan api petrol RON97 dan diesel kekal dalam jajaran negatif masing-masing pada negatif 9.2 peratus dan negatif 5.7 peratus.

Purata harga RON97 pada Ogos 2025 ialah RM3.15 seliter berbanding RM3.47 pada Ogos 2024.

Purata harga diesel di Semenanjung Malaysia ialah RM2.90 seliter manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter.

Sepuluh negeri merekodkan inflasi di bawah paras nasional 1.3 peratus dengan Kelantan terendah pada 0.1 peratus.

Empat negeri mencatatkan inflasi melebihi paras nasional iaitu Johor (2.0%), Selangor (1.5%), Terengganu (1.5%) dan Negeri Sembilan (1.4%) – Bernama