JDT atasi Selangor 3-0, juara Piala Sultan Haji Ahmad Shah kali ke-10

ISKANDAR PUTERI: Johor Darul Ta’zim (JDT) mengekalkan dominasi mereka dengan menewaskan Selangor FC 3-0 dalam perlawanan Sumbangsih.

Kemenangan ini menjadikan JDT juara Piala Sultan Haji Ahmad Shah buat kali kelapan berturut-turut.

Perlawanan pembuka tirai Liga Malaysia (Liga-M) berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri.

Tiga gol JDT dijaringkan oleh Jairo Da Silva, Eddy Israfilov, dan Arif Aiman Mohd Hanapi.

Da Silva membuka jaringan pada minit pertama selepas memanfaatkan kesilapan pertahanan Selangor.

Selangor gagal menyamakan kedudukan pada minit ke-42 apabila Chrigor Moraes tewas dalam situasi satu lawan satu dengan penjaga gol JDT.

Penjaga gol Selangor, Kalamullah Al Hafiz Mat Rowi, menyelamatkan dua percubaan JDT pada babak kedua.

Namun, beliau tidak dapat menghalang gol kedua JDT hasil tandukan Eddy Israfilov pada minit ke-64.

Arif Aiman melengkapkan kemenangan JDT dengan gol ketiga pada minit ke-73.

Kedudukan 3-0 kekal sehingga wisel penamat, sekaligus mengekalkan rekod cemerlang JDT dalam kejohanan ini.

Piala ini merupakan yang ke-10 buat JDT sejak musim 2015.

Perlawanan ini juga dianggap sebagai pertemuan “dendam tertangguh” selepas edisi lepas dibatalkan.

Selangor terpaksa menarik diri tahun lepas akibat insiden jenayah yang melibatkan pemain mereka.

JDT diisytiharkan menang 3-0 secara automatik pada perlawanan tersebut. - Bernama