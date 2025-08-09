MITI wujudkan piawaian keluli untuk bangunan di Malaysia

KUALA LUMPUR: Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) akan bekerjasama dengan agensi berkaitan untuk mewujudkan piawaian keluli yang sesuai bagi penggunaan dalam bangunan.

Timbalan Menteri MITI Liew Chin Tong berkata langkah itu diambil susulan maklum balas arkitek yang lebih cenderung menggunakan keluli tetapi menghadapi cabaran berkaitan jenis dan kualiti bahan tersebut.

Beliau menyatakan konkrit masih menjadi pilihan utama kerana kos rendah, tetapi keluli menawarkan kelebihan seperti ketahanan, ringan, dan fleksibiliti reka bentuk.

Liew menekankan bahawa keluli dapat mengurangkan pembaziran bahan sepanjang kitaran hayat projek pembinaan.

Perbincangan mengenai perkara ini telah diadakan dalam dialog anjuran MITI yang melibatkan arkitek, jurutera, dan pemain industri keluli.

Dialog tersebut bertujuan mencari cara untuk menggalakkan penggunaan keluli secara lebih meluas dalam sektor pembinaan.

“Malaysia mempunyai potensi besar bukan sahaja dalam pembuatan tetapi juga perkhidmatan berkaitan industri,” kata Liew.

Beliau menyeru industri untuk memperkukuh kerjasama dan pertukaran pengetahuan bagi memacu inovasi.

Liew juga menekankan pentingnya maklum balas industri dalam membentuk dasar yang lebih efektif.

“Melalui dialog seumpama ini, kita dapat mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk pembangunan industri,” tambahnya. - Bernama