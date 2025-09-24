JDT perlu fokus, konsisten lawan Bangkok United kata Munoz

ISKANDAR PUTERI: Johor Darul Ta’zim (JDT) memahami sepenuhnya cabaran yang dibawa oleh Bangkok United dalam perlawanan Kejohanan Kelab ASEAN esok di Stadium Sultan Ibrahim.

Ketua jurulatih JDT Xisco Munoz menekankan kepentingan untuk mengekalkan fokus dan konsisten sepanjang perlawanan tersebut.

Beliau menyatakan bahawa kemenangan besar 8-0 ke atas Sabah dalam Liga Super memberikan suntikan moral, namun pertembungan esok merupakan cabaran yang berbeza sama sekali.

“Kadang-kadang kita berdepan situasi berbeza, tetapi kita perlu segera belajar, ia sebahagian daripada proses, paling penting adalah bagaimana kita terus berkembang dan menjadi lebih mantap dari segi konsisten,” kata Munoz pada sidang media sebelum perlawanan hari ini.

Munoz mengakui bahawa kedua-dua pasukan mempunyai kualiti untuk meraih kemenangan dalam perlawanan tersebut.

Beliau menegaskan bahawa JDT mesti bermain dengan tumpuan penuh dan tidak boleh mengulangi sebarang kesilapan.

“Kedua-dua pasukan mampu menang. Kami akan mempunyai peminat kami di belakang kami, tetapi ia masih akan menjadi perlawanan yang sukar. Kami tidak boleh mengulangi kesilapan, kami perlu lebih kuat dari segi tumpuan dan kuasa, dan memberikan maksimum kami selama 90 minit,“ katanya.

Corak permainan defensif dan kawalan bola menjadi asas penting kepada gaya permainan JDT menurut Munoz.

Ketua jurulatih Bangkok United Totchtawan Sripan pula menyatakan kesediaan pasukannya untuk perlawanan kedua mereka selepas kemenangan 4-2 ke atas Selangor.

“JDT merupakan satu daripada kelab terbaik di Asia. Daripada pengalaman kami menentang pasukan teratas, kami yakin kami tahu bagaimana untuk mengendalikan mereka,“ katanya. – Bernama