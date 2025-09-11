JIM Kuala Lumpur tahan 125 pendatang tanpa izin dalam serbuan flat Setapak

KUALA LUMPUR: Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) menahan 125 pendatang tanpa izin dalam operasi serbuan di sebuah flat 19 tingkat di Danau Kota, Setapak.

Pengarah JIM Kuala Lumpur Wan Mohamed Saupee Wan Yusoff menyatakan mereka yang ditahan terdiri daripada 81 lelaki dan 44 wanita berusia antara 16 hingga 70 tahun.

Mereka merupakan warga Myanmar (69), India (25), Pakistan (14), Indonesia (12) dan Bangladesh (5).

Operasi ini dijalankan susulan aduan masyarakat mengenai kebanjiran warga asing yang mendominasi kawasan penempatan tersebut.

Risikan selama dua minggu mengenal pasti satu blok dengan 380 unit kediaman untuk pemeriksaan bersasar.

Pemeriksaan dilakukan ke atas 64 unit yang melibatkan 400 individu dalam operasi tersebut.

Mereka yang ditahan disyaki tidak memiliki dokumen perjalanan sah atau tinggal lebih masa di Malaysia.

Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 6(1)(c) serta Seksyen 15(4) Akta Imigresen 1959/63.

Penduduk kawasan tersebut mengadu berasa tidak selesa dengan sikap segelintir warga asing yang dipercayai menagih dadah dan mabuk.

Mereka juga melaporkan gangguan daripada warga asing yang berkumpul beramai-ramai di kawasan kediaman.

Wan Mohamed Saupee menegaskan pemilik kediaman perlu bertanggungjawab memastikan kehidupan penduduk tempatan tidak terganggu.

Pemeriksaan mendapati kebanyakan pendatang tanpa izin menyewa rumah pada kadar 700 hingga 1,200 ringgit sebulan.

Sewa bilik pula antara 200 hingga 400 ringgit bergantung kepada keadaan kediaman.

Pemilik rumah boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 56(1)(d) Akta Imigresen kerana melindungi pendatang tanpa izin.

Mereka perlu memastikan warga asing mempunyai dokumen sah dengan hadir ke pejabat Imigresen untuk semakan.

Pendatang tanpa izin diseru menyertai Program Repatriasi Migran 2.0 yang dibuka sehingga 30 April 2026.

Program ini membolehkan mereka pulang ke negara asal secara sukarela tanpa tindakan undang-undang. – Bernama