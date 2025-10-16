JPJ Pahang keluarkan 370 saman dalam operasi bersepadu di Plaza Tol Bentong

KUANTAN: Jabatan Pengangkutan Jalan Pahang telah mengeluarkan 370 notis untuk pelbagai kesalahan lalu lintas dalam Operasi Bersepadu Sekatan Jalan Raya di Plaza Tol Bentong malam tadi.

Operasi ini menyaksikan sebanyak 1,043 kenderaan diperiksa oleh pihak berkuasa.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak 195 kenderaan telah dikenakan tindakan penguatkuasaan.

Operasi ini dijalankan secara bersama dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong dan Jabatan Imigresen sempena sambutan Deepavali tahun ini.

Polis Diraja Malaysia turut mengeluarkan 22 notis dalam operasi yang sama. Seorang lelaki telah ditahan oleh polis atas kesalahan yang melibatkan penyalahgunaan dadah.

Pihak imigresen pula berjaya menahan seramai 19 warga asing semasa operasi tersebut. Jabatan Pengangkutan Jalan Pahang memaklumkan bahawa operasi ini dilaksanakan untuk memperkukuh aspek penguatkuasaan undang-undang jalan raya.

Matlamat utama adalah untuk memastikan pemandu dan pengguna jalan raya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

JPJ Pahang berkomitmen untuk terus mempergiat usaha kerjasama strategik bersama agensi penguatkuasaan lain.

Kerjasama ini penting bagi memastikan tahap keselamatan dan ketenteraman serta pematuhan undang-undang jalan raya sentiasa berada pada tahap tertinggi. – Bernama