Kampus baharu ABM perkukuh kedudukan Sabah sebagai pusat TVET

PAPAR: Projek Pembinaan Kampus Akademi Binaan Malaysia (ABM) Wilayah Sabah di Beringgis di sini memperkukuh kedudukan Sabah sebagai pusat latihan bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) berdaya saing sekali gus memberi limpahan ekonomi.

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berkata projek bernilai RM130.6 juta yang secara rasmi bermula hari ini, dibangunkan di kawasan seluas 34 ekar dan bakal menjadi pemangkin utama memperkasakan golongan belia Sabah dalam bidang TVET, khususnya dalam sektor pembinaan.

“Kemudahan berteknologi tinggi di kampus baharu itu dijangka menampung hingga 700 pelatih pada satu-satu masa sekali gus meningkatkan kapasiti latihan belia sebanyak 73 peratus dan personel binaan sebanyak 39 peratus berbanding kemudahan kampus sementara ABM di Kayu Madang, Kota Kinabalu.

“Hari ini, kita membuka lembaran baharu untuk Sabah. Kampus ini akan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, menggilap bakat anak muda, meningkatkan daya saing mereka di pasaran pekerjaan, selain menjadi hab TVET Pembinaan Malaysia Timur,” katanya berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan di sini hari ini.

Turut hadir Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohd Ali yang juga Ahli Parlimen Papar, dan Timbalan Ketua Menteri III Datuk Shahelmey Yahya juga Menteri Kerja Raya Sabah.

Mengulas lanjut, Hajiji berkata pelaksanaan projek berkenaan selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang menekankan pembangunan infrastruktur serta modal insan sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi negeri.

Penubuhan Majlis TVET Negeri Sabah (MTS) pada Mei lepas membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menyelaras lebih 160 institusi latihan TVET di Sabah supaya seiring dengan keperluan industri semasa.

Beliau berkata ABM Sabah dan CIDB Tech sudah berjaya melatih lebih 7,000 pelatih sejak penubuhannya, dengan kadar kebolehpasaran lulusan mencecah 85 peratus.

Antara bidang yang mendapat permintaan tinggi termasuk scaffold erection, kimpalan, pemasangan paip gas, operasi jentera, elektrik, penyaman udara serta perpaipan, yang bukan sahaja diperlukan dalam industri pembinaan tetapi juga dalam sektor minyak dan gas pada peringkat antarabangsa.

“Dengan adanya kampus moden yang dilengkapi teknologi terkini seperti penggunaan dron, simulasi dan peralatan digital, Sabah akan melahirkan lebih banyak tenaga mahir untuk memenuhi permintaan pasaran global,” katanya.

Dalam majlis sama, turut berlangsung pertukaran Memorandum Persefahaman (MoU) antara ABM Sabah dengan tiga rakan strategik, iaitu Sabah Housing and Real Estate Developers Association (SHAREDA), KTI Sdn Bhd, dan Tas Institute of Oil & Gas bagi memastikan lulusan ABM mendapat peluang pekerjaan dalam sektor perumahan, pembinaan serta minyak dan gas.

Hajiji turut mengumumkan pembinaan sebuah dewan masyarakat baharu di Kampung Beringgis, berhadapan dengan tapak kampus berkenaan, yang akan dinamakan Dewan Tan Sri Osu Sukam.

“Penamaan itu sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan sumbangan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Osu Sukam yang juga bekas Ahli Parlimen Papar dan ADUN Kawang, bukan sahaja kepada daerah Papar, malah kepada negeri dan negara,” katanya- BERNAMA