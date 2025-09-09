Kapal flotila ke Gaza diserang dron di perairan Tunisia, semua kru selamat

KUALA LUMPUR: Global Sumud Flotilla (GSF) mengesahkan serangan dron terhadap salah satu kapal utama mereka di perairan Tunisia pada Isnin.

Kapal Family Boat yang berdaftar di bawah bendera Portugal diserang ketika membawa anggota jawatankuasa pemandu misi kemanusiaan tersebut.

Semua enam penumpang dan kru kapal dilaporkan selamat walaupun berlaku kerosakan struktur akibat serangan itu.

Kerosakan meliputi dek utama dan ruang simpanan bawah dek kapal yang terbakar akibat serangan dron tersebut.

GSF menyatakan bahawa siasatan sedang dijalankan dan maklumat lanjut akan dikongsi sebaik sahaja diperoleh.

Kumpulan itu menegaskan bahawa serangan tersebut tidak akan melemahkan semangat atau menggagalkan misi kemanusiaan mereka ke Gaza.

Misi aman ini bertujuan memecahkan kepungan di Gaza dan menunjukkan solidariti bersama penduduk wilayah tersebut.

Flotilla kemanusiaan GSF melibatkan lebih 1,000 aktivis dari 44 negara dengan lebih 50 kapal membawa bantuan.

Bantuan yang dibawa termasuk ubat-ubatan, makanan dan keperluan asas lain untuk penduduk Gaza yang terkepung.

Aktivis MAPIM Malaysia Zulfadhli Khiruddin mengesahkan serangan dron itu disaksikan oleh beberapa saksi di tempat kejadian.

Beliau menerangkan melalui rakaman video bahawa serangan bebola api menyebabkan kerosakan pada kapal Madeira.

Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan kumpulan itu masih menyiasat identiti dalang di sebalik serangan tersebut.

GSF menasihati semua pihak supaya bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi sehingga siasatan selesai. – Bernama