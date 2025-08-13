KDN jamin siasatan adil insiden serangan anak Rafizi Ramli

PUTRAJAYA: Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bahawa semua siasatan berhubung insiden terhadap anak Datuk Seri Rafizi Ramli dijalankan secara adil dan berlandaskan undang-undang, tanpa dipengaruhi status atau latar belakang mana-mana pihak.

Beliau berkata Kementerian Dalam Negeri (KDN) memandang serius kejadian itu dan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah digerakkan untuk menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti dan membawa pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan.

“Ia selaras dengan tanggungjawab PDRM untuk memastikan keselamatan dan keadilan untuk semua rakyat termasuk kanak-kanak,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Saifuddin Nasution menegaskan keselamatan rakyat adalah keutamaan dan tiada kompromi terhadap sebarang bentuk keganasan atau ancaman.

Beliau mengesahkan telah menghubungi Rafizi secara peribadi sejurus dimaklumkan mengenai insiden berkenaan.

“Saya merakamkan rasa simpati, keprihatinan yang mendalam kepada Rafizi Ramli dan keluarga atas insiden serangan yang melibatkan anak beliau di Putrajaya,“ katanya.

Saifuddin Nasution turut mendoakan agar anak Rafizi segera pulih dan keluarga tabah menghadapi ujian ini.

Beliau menyeru orang ramai agar tidak membuat spekulasi dan memberi ruang kepada pihak polis untuk melaksanakan siasatan mengikut lunas undang-undang.

Terdahulu, polis mengesahkan anak seorang bekas menteri diserang dalam kejadian di sebuah pusat beli-belah di Putrajaya petang tadi.

Ketua Polis Selangor Datuk Shazeli Kahar berkata kejadian dipercayai berlaku kira-kira 2 petang di kawasan mengambil dan menurun penumpang.

Mangsa ialah seorang kanak-kanak lelaki dan kini masih dalam pemeriksaan lanjut di sebuah hospital di Selangor.

Siasatan masih dijalankan termasuk meneliti rakaman kamera litar tertutup di kawasan kejadian.

Rafizi mendakwa serangan itu melibatkan dua lelaki berpakaian hitam dan bertopi keledar yang menaiki sebuah motosikal dan telah mengekori kereta isterinya. – Bernama