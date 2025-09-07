Kebakaran hutan baharu landa Portugal dan Sepanyol

LISBON: Ratusan anggota bomba bertungkus-lumus memadam kebakaran hutan baharu di Portugal dan Sepanyol pada Sabtu, menurut pihak berkuasa perlindungan awam, selepas musim panas yang menyaksikan kebakaran besar melanda rantau itu, lapor Agensi Berita Emirates (WAM).

Kebakaran terbesar berlaku di Seia, tengah Portugal, yang memaksa penugasan 600 anggota bomba untuk mengawal api yang marak ditiup angin kencang, sementara beberapa jalan terpaksa ditutup, menurut agensi perlindungan awam.

Keutamaan adalah “melindungi rumah penduduk”, lapor agensi berita Lusa yang memetik jurucakap perlindungan awam. Polis berkata seorang suspek yang disyaki memulakan kebakaran telah ditahan.

Di Sepanyol, pihak berkuasa menutup sementara kampung kecil Castromil di barat laut sebagai langkah berjaga-jaga pada Sabtu berikutan kebakaran berhampiran.

Kawasan itu sebelum ini terjejas teruk akibat gelombang kebakaran besar pada Ogos. Satu kebakaran di kawasan itu kembali marak pada Sabtu akibat tiupan angin kencang, menurut sumber daripada kementerian alam sekitar wilayah Castilla dan Leon.

Sepanyol pada Ahad menamatkan perintah darurat yang telah berkuat kuasa selama beberapa minggu susulan satu daripada gelombang kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Empat orang terkorban manakala lebih 300,000 hektar musnah terbakar.

Tengah dan utara Portugal turut musnah teruk akibat kebakaran hutan pada Ogos, yang mengorbankan empat nyawa dan menyebabkan beberapa orang cedera.

Kebakaran di Portugal memusnahkan kira-kira 254,000 hektar, angka terburuk sejak 2017, menurut data Institut Nasional bagi Pemuliharaan Alam dan Hutan.

Portugal mengalami musim panas paling panas sejak 1931 tahun ini, menurut agensi meteorologi negara pada Jumaat - BERNAMA-WAM