Kerajaan disaran sediakan dana RM5 juta bantu belia India ceburi ekonomi digital

KUALA LUMPUR: Kerajaan disaran untuk mewujudkan dana syarikat pemula berjumlah RM5 juta bagi membantu usahawan muda terutamanya dalam kalangan masyarakat India untuk menceburi bidang ekonomi digital.

Yuneswaran Ramaraj (PH-Segamat) berkata ketika ini hanya RM10 juta diperuntukkan di bawah Kementerian Ekonomi untuk syarikat pemula berasaskan teknologi, manakala tiada dana khusus bagi bidang lain.

“Saya dimaklumkan dana sedia ada hanya untuk syarikat pemula teknologi.

“Sudah tiba masanya kita memberi tumpuan khusus, termasuk bekerjasama dengan rakan strategik, untuk membantu golongan muda terutamanya masyarakat India.

“Terdapat ramai graduan yang mempunyai kepakaran dalam ekonomi digital, namun apabila gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan kelayakan, mereka cenderung berhijrah ke luar negara,” katanya ketika membahaskan usul RMK13 di Dewan Rakyat hari ini.

Yuneswaran berkata dana itu dapat membantu usahawan muda menceburi bidang ekonomi digital, sekali gus menyumbang kepada pembangunan negara. – Bernama