Kerajaan semak kriteria pengecualian bayaran balik PTPTN graduan kelas pertama

PUTRAJAYA: Kerajaan sedang menyemak semula kriteria pengecualian bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional bagi graduan ijazah pertama yang memperoleh keputusan cemerlang.

Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir menyatakan semakan itu penting untuk menilai semula definisi dan piawaian sebenar kategori kelas pertama.

Beliau menegaskan pelaksanaan pengecualian itu kini diberhentikan sementara bagi memberi ruang kepada kementerian untuk meneliti semula terma dan syarat pelaksanaannya.

“Semakan ini bukan untuk menafikan hak mana-mana pihak tetapi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar menepati kategori kelas pertama layak menerima pengecualian bayaran balik,“ katanya selepas menghadiri Majlis Anugerah Akademik Bahasa Melayu 2025.

Zambry menjelaskan penilaian semula itu turut melibatkan aspek kualiti, keutuhan akademik serta keseragaman terma rujukan antara institusi pengajian tinggi awam dan swasta.

Beliau menekankan keperluan untuk mempunyai asas yang kukuh dalam menentukan kelayakan pengecualian bayaran balik.

“Ini penting kerana terdapat lebih 390 institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara maka definisi kelas pertama perlu diseragamkan,“ katanya.

Menteri itu menyatakan pemantauan lebih mudah dilaksanakan bagi institusi pengajian tinggi awam kerana ia berada di bawah seliaan langsung kerajaan.

Zambry mengesahkan dasar pemberian pengecualian kepada graduan ijazah kelas pertama akan diteruskan selepas proses semakan dan penilaian selesai sepenuhnya tahun depan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan kerajaan bersetuju mengecualikan bayaran balik PTPTN kepada semua mahasiswa yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama di institusi pengajian tinggi awam daripada keluarga pendapatan rendah dan menengah.

Inisiatif tersebut dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 6,000 peminjam dengan peruntukan 90 juta ringgit setahun. – Bernama