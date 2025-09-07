Kerajaan tingkat mekanisme pantau bekalan barangan program SARA

TAWAU: Kerajaan mempertingkatkan mekanisme pemantauan untuk memastikan bekalan barangan keperluan asas sentiasa mencukupi bagi memenuhi permintaan rakyat menerusi program Penghargaan Sumbangan Asas Rakyat (SARA).

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata kerajaan akan menggunakan data masa nyata untuk mengenal pasti produk yang paling banyak dibeli dan memastikan tiada gangguan bekalan di pasaran.

“Kita dapat data itu secara masa nyata,” katanya kepada pemberita selepas meninjau pelaksanaan SARA di sebuah pasar raya di Merotai.

Fahmi menekankan bahawa bekalan beras berada di bawah kawal selia Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.

Beliau akan meminta anggaran kuantiti stok dan langkah yang perlu diambil untuk memastikan tiada gangguan bekalan berdasarkan seminggu pelaksanaan SARA.

Isu bekalan barangan di bawah program SARA akan dibincangkan dalam mesyuarat pada Rabu minggu hadapan.

Mekanisme khas akan dirangka bagi mengimbangi permintaan dan bekalan di lokasi tertentu.

Tinjauan hari ini mendapati beras tempatan antara produk yang mendapat permintaan tertinggi sehingga menyebabkan stok habis dijual.

Di Dewan Undangan Negeri Merotai hanya terdapat dua lokasi tebusan barangan SARA.

Kajian akan dilakukan bagi menentukan keperluan penambahan lokasi berdasarkan permintaan semasa.

Program SARA bermula dengan 700,000 penerima melibatkan kira-kira 2,000 premis.

Jumlah premis kini telah meningkat kepada lebih 7,300 premis dengan potensi untuk ditingkatkan lagi.

Terdapat keperluan mewujudkan talian hotline khas berikutan aduan daripada penerima SARA dan petugas kaunter.

Aduan tersebut termasuk mengenai sistem yang kadangkala tidak berfungsi. – Bernama