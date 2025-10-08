Kes influenza di Kelantan meningkat, lima kluster sekolah dikesan

KOTA BHARU: Jabatan Kesihatan Kelantan mengesahkan berlaku peningkatan kes influenza dengan lima kluster dilaporkan melibatkan institusi pendidikan khususnya di sekolah berasrama.

Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr Zaini Hussin menyatakan walaupun influenza merupakan penyakit ringan dan lazimnya sembuh dalam tempoh seminggu, jumlah pesakit yang hadir ke klinik menunjukkan peningkatan ketara sejak minggu epidemiologi ke-40.

Beliau menegaskan tiada pesakit yang dimasukkan ke wad atau mengalami komplikasi serius setakat ini.

Peningkatan kes yang datang ke klinik menunjukkan penularan aktif dalam komuniti menurut kenyataannya.

Lima kluster dikenal pasti setakat ini melibatkan institusi pendidikan dan mencatatkan 514 kes keseluruhan.

Dr Zaini menjelaskan semua kluster adalah daripada sekolah berasrama dan penutupan asrama terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Pendidikan Negeri.

Beliau berkata sesuatu kluster influenza ditakrifkan apabila terdapat dua atau lebih kes yang mempunyai kaitan epidemiologi.

Walaupun influenza tidak termasuk dalam senarai penyakit wajib notifikasi, pemantauan berterusan tetap dijalankan oleh jabatan kesihatan.

Individu yang bergejala dinasihatkan memakai pelitup muka dan mengelak daripada menghadiri tempat awam atau majlis keramaian.

Pihak sekolah perlu memantau kesihatan pelajar secara konsisten dan memberi kefahaman kepada ibu bapa mengenai peranan mereka dalam mencegah penularan jangkitan.

Sekolah digalakkan melaksanakan langkah pengasingan dan kuarantin terhadap pelajar bergejala jika terdapat kes dilaporkan.

Keadaan semasa masih terkawal dan tiada kematian dilaporkan berkaitan wabak influenza ini.

Jabatan kesihatan sentiasa berhubung dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi tindakan lanjut mengenai perkembangan situasi. – Bernama