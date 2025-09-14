Ketua Menteri Sabah pengerusi mesyuarat tergempar gangguan bekalan elektrik

KOTA KINABALU: Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor telah mempengerusikan mesyuarat tergempar di Sri Gaya hari ini bagi menangani gangguan bekalan elektrik besar-besaran di pantai timur negeri ini sejak semalam.

Jabatan Ketua Menteri Sabah dalam satu kenyataan menyatakan Hajiji dan hadirin lain telah diberikan taklimat oleh Ketua Pegawai Operasi Sabah Electricity Mohd Yusmanizam Mohd Yusof.

Mohd Yusmanizam yang berkhidmat sebagai komander krisis mengawasi usaha pemulihan bekalan elektrik menjelaskan gangguan itu berpunca daripada keruntuhan menara talian Kolopis-Segaliud 275kV akibat tanah runtuh di Kampung Kolopis, Penampang.

“Mohd Yusmanizam melaporkan bahawa pasukan krisis Sabah Electricity telah digerakkan dan sedang melaksanakan penyambungan semula talian elektrik Kolopis-Segaliud dengan jangkaan kerja penyambungan dapat diselesaikan dalam tempoh dua hari jika cuaca mengizinkan,” menurut kenyataan tersebut.

Hajiji dalam kenyataan itu mengakui sifat kerja pemulihan yang mencabar dengan menyatakan “Saya memahami sifat kerja pemulihan yang berisiko tinggi dan walaupun kami berharap ia dapat diselesaikan dengan cepat, pada masa sama saya mahu mereka berhati-hati.”

Ketua Menteri juga mengarahkan Sabah Electricity untuk mengekalkan kemas kini berkala kepada orang awam mengenai kemajuan kerja dan memantau situasi secara berterusan memandangkan keadaan cuaca buruk yang masih berterusan di kawasan terjejas. – Bernama