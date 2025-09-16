Ketua Pengarah NADMA selaras operasi bantuan bencana RM10 juta di Sabah

BUTTERWORTH: Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara kini berada di Sabah bagi menyelaras operasi bantuan bencana bersama agensi lain termasuk Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta jawatankuasa bencana peringkat negeri dan daerah.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata koordinasi itu dibuat susulan kelulusan segera peruntukan RM10 juta daripada Tabung Bencana Negara yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam.

Beliau menyatakan bahawa melalui RM10 juta ini, bantuan bukan hanya diberikan secara tunai kepada setiap keluarga yang rumah mereka terjejas akibat tanah runtuh atau banjir, tetapi juga akan digunakan untuk pembinaan rumah baharu Projek Perumahan Rakyat Sementara bagi mangsa yang kehilangan tempat tinggal.

Ahmad Zahid menekankan bahawa kerjasama erat dengan Jawatankuasa Bencana Negeri Sabah dan jawatankuasa peringkat daerah akan menentukan jumlah sebenar rumah yang perlu dibina untuk mangsa bencana.

Beliau menegaskan bahawa ini penting supaya bantuan yang diagihkan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.

Ahmad Zahid yang juga Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menegaskan kerajaan komited memastikan kebajikan mangsa banjir dan tanah runtuh di Sabah diberi perhatian sewajarnya. – Bernama