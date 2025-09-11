Kewangan Islam perlu bentuk generasi pemimpin masa depan - PM Anwar

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kewangan Islam perlu terus memainkan peranan utama dalam memacu Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) selain membentuk generasi pemimpin masa depan yang beretika.

Beliau berkata kejayaan kewangan Islam tidak seharusnya diukur berdasarkan saiz asetnya tetapi dengan kemampuannya untuk mengubah kehidupan dan menjamin masa depan.

“Insya-Allah, kita akan terus memperkukuh peranan kewangan Islam dalam memenuhi Matlamat Pembangunan Mampan dan kita akan membentuk generasi pemimpin masa depan yang beretika.

“Generasi beretika, bermakna generasi yang pemimpin percaya terhadap nilai, prinsip-prinsip etika yang akan membawa misi masa depan,” kata beliau dalam ucapan pada Global Islamic Finance (GIFA) Laureate hari ini.

Anwar, yang juga Menteri Kewangan menerima Anugerah Kepimpinan Kewangan Islam Global 2025 sebagai mengiktiraf peranan penting beliau dalam memacu kewangan Islam.