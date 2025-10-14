Kibar bendera Israel dan tulisan Hebrew tidak boleh diterima - PM

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa perbuatan mengibar bendera Israel atau menampal pelekat bertulisan Hebrew tidak boleh diterima sama sekali.

Beliau menyatakan tindakan tersebut menyinggung sensitiviti rakyat dan bercanggah dengan dasar negara.

Anwar menganggap perbuatan itu seperti satu pengkhianatan dan bersetuju dengan tindakan PDRM terhadap individu terbabit.

“Perbuatan ini menyinggung perasaan khalayak dan bertentangan dengan dasar negara keseluruhannya.”

“Dasar negara yang merentas parti termasuk soal bendera, walau apa pun matlamatnya, ia tetap salah.”

Beliau membuat perbandingan dengan situasi penjajahan untuk menggambarkan keseriusan isu tersebut.

“Mana ada negara di dunia yang ketika dijajah, rakyatnya mengibar Union Jack, bendera penjajah, dan ia akan dianggap sebagai pengkhianatan.”

Kenyataan ini dibuat semasa sesi Waktu Pertanyaan-Pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat.

Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Mohd Shahar Abdullah berhubung pendirian kerajaan terhadap acara mengibarkan bendera Israel.

Sebelum ini, polis telah membuka kertas siasatan berhubung isu pengibaran bendera Israel dalam program solidariti Gaza.

Polis juga menjalankan siasatan terperinci terhadap kenderaan yang didakwa menampal pelekat bertulisan Hebrew.

Pelekat tersebut didakwa membawa maksud “Malaysia adalah Rumah Kita” atau “Malaysia di Tangan Kami”. – Bernama