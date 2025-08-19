Konsortium pelabuhan Kemaman diminta kemas kini cadangan pembangunan

KUALA LUMPUR: Kementerian Pengangkutan (MOT) telah meminta Konsortium Pelabuhan Kemaman mengemaskini dan mengemukakan cadangan pembangunan Pelabuhan Kemaman.

Cadangan tersebut perlu selaras dengan Pelan Pembangunan Pelabuhan dan Perjanjian Konsesi.

Menteri Pengangkutan, Anthony Loke Siew Fook, berkata MOT menyokong pelaburan swasta dalam sektor maritim.

Beliau menegaskan MOT akan memudahcara pembangunan pelabuhan oleh sektor swasta.

Loke turut mengambil maklum cadangan pembangunan Pelabuhan Laut di Sanglang, Kedah.

Bagaimanapun, MOT belum menerima sebarang cadangan komprehensif daripada sektor swasta.

Cadangan pembangunan pelabuhan di Sanglang masih berada di peringkat konsep.

Loke juga mengulas mengenai penerbangan antarabangsa terus ke Hong Kong, Guangzhou, dan Singapura.

Kerajaan menggalakkan syarikat penerbangan tempatan dan asing menyediakan perkhidmatan penerbangan terus.

MOT menjalankan rundingan dua hala untuk meningkatkan hak trafik penerbangan antarabangsa.

Sandakan turut dimasukkan dalam liberalisasi penerbangan di bawah perjanjian ASEAN.

Syarikat penerbangan ASEAN dibenarkan beroperasi tanpa had kekerapan, kapasiti, dan jenis pesawat.

Malaysia juga menawarkan insentif kepada syarikat penerbangan asing yang beroperasi di lapangan terbang tempatan. - Bernama