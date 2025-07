Kos sara hidup punca belia tangguh kahwin, kata Noraini

KUALA LUMPUR: Tekanan kos sara hidup menjadi faktor utama ramai belia menangguhkan perkahwinan serta mengambil keputusan untuk berkeluarga walaupun hasrat itu tetap ada, kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr Noraini Ahmad.

Beliau berkata berdasarkan laporan Tabung Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFPA), hampir satu daripada lima orang dewasa di 14 negara mengakui kemungkinan mereka tidak dapat memiliki bilangan anak yang diinginkan.

“Daripada jumlah ini, 39 peratus menyatakan kekangan kewangan sebagai halangan utama termasuklah kos sara hidup, penjagaan anak, perumahan dan ketidaktentuan pekerjaan. Maka, di sinilah letaknya tanggungjawab kita untuk mendengar, memahami dan bertindak,” katanya ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari Penduduk Sedunia 2025 hari ini.

Noraini berkata kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu pasangan muda membina keluarga dalam suasana lebih stabil dan terancang termasuk cuti bersalin dan paterniti, subsidi pusat jagaan kanak-kanak, bantuan kewangan kepada keluarga berpendapatan rendah selain program kesedaran tentang kesihatan reproduktif serta kekeluargaan.

Mengenai trend penurunan kadar kesuburan di Malaysia yang kini pada tahap 1.7 anak bagi setiap wanita, jauh di bawah paras penggantian penduduk iaitu 2.1, beliau berkata kerajaan melaksanakan Program Bantuan Rawatan Kesuburan dan Advokasi Infertiliti (BuAI) yang menyasarkan 30,000 pasangan menjelang 2025.

Selain itu, Noraini berkata program pendidikan kekeluargaan dan kesihatan reproduktif seperti PEKERTI, SMARTSTART dan Kafe@TEEN dilaksana secara berterusan.

“Usaha-usaha ini adalah sebahagian daripada pendekatan holistik yang inklusif dan mesra belia... kita mahu anak-anak muda membina keluarga dalam suasana yang stabil disokong oleh dasar yang relevan dan dikelilingi oleh harapan, bukan kerisauan,” katanya.

Beliau juga berkata sambutan Hari Penduduk Sedunia 2025 turut diperluas ke peringkat negeri dengan pelbagai program membabitkan lebih 5,000 peserta sepanjang Julai dan Ogos.

Majlis itu turut menyaksikan pelancaran Laporan State of World Population 2025 oleh UNFPA bertajuk The Real Fertility Crisis: The Pursuit of Reproductive Agency in a Changing World yang menggariskan cabaran dan peluang global dalam konteks kesuburan, pilihan reproduktif serta keadilan antara generasi. - Bernama