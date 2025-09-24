KPDN serbu dua premis hiburan di Ipoh langgar hak cipta lagu

IPOH: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Perak telah menyerbu dua pusat hiburan di sekitar bandar raya ini semalam atas suspek menggunakan karya hak cipta tanpa kebenaran untuk tujuan komersial.

Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaluddin Ismail menyatakan satu pasukan pegawai dan anggota penguat kuasa kementerian bersama wakil pemilik hak cipta terlibat dalam operasi tersebut pada kira-kira 6 petang.

Beliau menjelaskan bahawa premis hiburan tersebut menawarkan perkhidmatan karaoke dan siasatan mendapati perisian muzik yang digunakan melanggar Akta Hak Cipta 1987.

“Pemeriksaan mendedahkan set karaoke mengandungi salinan langgaran rakaman filem, bunyi dan lagu yang digunakan untuk tujuan perniagaan manakala wakil pemilik hak cipta telah mengesahkan pelanggaran tersebut.

“Semua peralatan termasuk set karaoke, monitor dan dokumen berkaitan telah disita untuk siasatan lanjut dengan anggaran nilai rampasan mencecah RM31,870,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Kamaluddin mengeluarkan amaran keras kepada mana-mana individu atau syarikat agar sentiasa mematuhi perundangan yang ditetapkan.

Beliau menegaskan bahawa pihak yang melakukan kesalahan akan dikenakan tindakan di bawah Akta Hak Cipta 1987 dan jika disabit kesalahan boleh didenda antara RM2,000 hingga RM20,000 bagi setiap salinan langgaran atau dipenjara maksimum lima tahun atau kedua-duanya sekali.

“Bagi kesalahan berulang, hukuman denda adalah antara RM4,000 hingga RM40,000 atau penjara sehingga 10 tahun jika disabitkan bersalah,” jelasnya. – Bernama