KPKT laksanakan kajian RUU ekonomi kitaran untuk sisa plastik

KUALA LUMPUR: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) sedang menjalankan Kajian Kebolehlaksanaan Rang Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kitaran bagi sisa pepejal termasuk plastik.

Inisiatif ini bertujuan melaksanakan ekonomi kitaran secara menyeluruh di Malaysia.

Menteri Nga Kor Ming menyatakan langkah ini selaras dengan Rangka Kerja Ekonomi Kitaran bagi Sisa Pepejal yang dilancarkan pada 6 Ogos 2024.

Beliau menekankan peralihan progresif kepada model ekonomi kitaran yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan alam sekitar.

“Ekonomi kitaran memberi tumpuan kepada pengurangan sisa pepejal dan plastik sekali guna,” katanya.

Ini selaras dengan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672).

KPKT komited dalam memperbaiki pengurusan sisa pepejal termasuk sisa plastik.

Nga berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) di Dewan Rakyat.

Di bawah RMK13, pengurusan sisa pepejal akan diperkukuh melalui pendekatan bersepadu dan teknologi tinggi.

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara sedang melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk teknologi Loji Sisa kepada Tenaga (WtE).

Teknologi ini mampu mengurangkan sisa pelupusan sehingga 85 peratus.

Sebanyak 18 loji WtE sedang dibangunkan di seluruh negara.

Loji-loji ini dijangka menyumbang 600 MW tenaga boleh baharu menjelang 2040.

Malaysia mensasarkan 70 peratus kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2050.

Mengenai tapak pelupusan haram, KPKT melalui SWCorp telah menutup 3,036 tapak pada 2024.

Sebanyak 2,679 operasi pembasmian telah dijalankan sehingga Julai 2025.

Sebanyak 51 kes telah didakwa dengan denda melebihi RM897,000.

SWCorp akan menyediakan kenderaan peronda untuk pemantauan lebih efektif.

Ops Haram J yang bermula 1 Ogos 2025 telah berjaya menahan enam lori. - Bernama