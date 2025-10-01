KPM perluas aplikasi kesihatan mental Helpie ke seluruh sekolah

PUTRAJAYA: Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperluas sokongan terhadap inovasi aplikasi kesihatan mental Helpie yang dibangunkan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) selepas kejayaan sekolah itu memenangi anugerah World’s Best School Prizes 2025.

Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek berkata kementerian akan meneliti tiga aspek utama iaitu potensi pengembangan aplikasi itu ke seluruh sekolah, sokongan berterusan kepada guru besar serta guru-guru, dan memastikan sekolah berkenaan menjadi rujukan kepada institusi lain.

Beliau menyatakan aplikasi Helpie akan dikaji dari segi kemampuan pengembangannya ke sekolah-sekolah lain di seluruh negara.

Fadhlina menegaskan sokongan berterusan akan diberikan kepada guru besar dan guru-guru untuk menghasilkan inovasi yang lebih baik.

Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) diumumkan sebagai pemenang Hadiah Sekolah Terbaik Dunia 2025 bagi kategori Menyokong Kehidupan Sihat oleh T4 Education.

Kejayaan itu menjadi penanda aras baharu pendidikan negara dan meletakkan Malaysia di peringkat pendidikan global.

Fadhlina berkata pengalaman warga SK Putrajaya Presint 11(1) tidak seharusnya terhenti di sekolah itu sahaja.

Kementerian akan memastikan sokongan diberikan secara berterusan supaya pengalaman mereka digerakkan dan dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain.

Beliau menegaskan keberkesanan aplikasi Helpie dalam membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan sokongan emosi pelajar sudah terbukti di peringkat sekolah.

Aplikasi itu kini wajar dipertimbang untuk dimanfaatkan lebih meluas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Fadhlina menzahirkan rasa syukur atas kemenangan bersejarah yang julung kali menyaksikan sekolah Malaysia dinobatkan sebagai juara dunia.

Kemenangan ini menonjolkan peranan sekolah, guru besar, guru-guru, para pelajar serta ibu bapa yang konsisten memastikan potensi anak-anak dapat digilap.

Beliau merakamkan penghargaan kepada rakan sinergi Yayasan Hasanah yang banyak menyokong usaha tersebut.

Guru Penyelaras dan Ketua Projek Helpie Mohd Saharudin Setapa berkata aplikasi itu dibangunkan sejak 2023 dengan penambahbaikan fungsi dari semasa ke semasa.

Melalui maklum balas yang diterima, aplikasi ini memberi kesan positif apabila murid lebih yakin dan berani berkongsi masalah.

Aplikasi Helpie membantu mengurangkan tekanan mental serta meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga emosi.

Beliau menambah pasukan Helpie terus berkembang dengan penglibatan bekas pelajar yang kini berada di sekolah menengah.

Muhammad Muhriz Marzuki, 14, pelajar yang menjadi ketua projek pertama membangunkan aplikasi Helpie pada 2023, melahirkan rasa bangga atas pencapaian berkenaan.

Fadhlina menegaskan kejayaan itu bukti pendidikan negara mampu melahirkan inovasi bertaraf dunia.

Beliau berharap pencapaian tersebut akan menjadi pemangkin kepada lebih banyak sekolah mencontohi SK Putrajaya Presint 11(1).

Pendidikan Malaysia telah berjaya ke peringkat dunia dan menjadi terunggul dalam bidang inovasi kesihatan mental. – Bernama