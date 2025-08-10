Laluan Melor-Ketereh ke Kampung Pak Badol siap dinaik taraf

BACHOK: Projek menaik taraf laluan dari persimpangan Melor-Ketereh ke Kampung Pak Badol telah siap sepenuhnya.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan projek sepanjang 3.3 kilometer itu siap pada 28 Jun lepas.

Kos keseluruhan projek ini ialah RM195 juta dan dimulakan pada 3 November 2020.

Projek ini sebahagian daripada komitmen kerajaan di bawah Rancangan Malaysia Ke-11.

Ia bertujuan memperkukuhkan jaringan jalan Persekutuan terutamanya di wilayah Pantai Timur.

Nanta berkata projek ini dilaksanakan melalui kaedah konvensional dalaman oleh JKR.

Ia menepati jadual serta piawaian kejuruteraan yang ditetapkan.

Laluan ini melengkapkan perhubungan dari Kota Bharu ke Pekan Melor.

Sebelum ini, laluan tersebut telah dinaik taraf menjadi jalan berkembar empat lorong berpiawaian R5.

Laluan ini menjadi nadi penting sistem pengangkutan darat di Kelantan dan Terengganu.

Ia dijangka dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di daerah ini.

Selain itu, ia juga berpotensi meningkatkan keterhubungan wilayah.

Projek ini turut mempercepatkan urusan harian rakyat dan menggalakkan aktiviti sosial.

Ia juga mampu melonjakkan sektor ekonomi setempat.

Nanta turut mengumumkan laluan ini akan disambung lagi sejauh enam kilometer ke Pasir Puteh.

Kos tambahan bagi sambungan ini ialah RM169 juta dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat.

Beliau menegaskan jalan raya bukan sekadar laluan fizikal tetapi simbol kemajuan.

Ia juga berfungsi sebagai penghubung antara komuniti dan pemangkin pembangunan wilayah.

Nanta menyatakan prinsip MADANI diterapkan dalam pembinaan infrastruktur ini.

Infrastruktur yang dibina bukan hanya berfungsi tetapi turut memanfaatkan kehidupan rakyat.

Ia juga merapatkan jurang pembangunan dan mencerminkan tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Kementerian Kerja Raya komited menyediakan infrastruktur awam yang selamat dan berkualiti.

Infrastruktur tersebut juga perlu berdaya tahan dan inklusif.

Nanta turut menafikan dakwaan penunggang motosikal akan dikenakan bayaran tol mulai Oktober.

Beliau menegaskan berita yang tular di media sosial itu adalah tidak benar.

Dakwaan sedemikian boleh menimbulkan kesan negatif dalam kalangan rakyat.

Kerajaan tidak pernah mencadangkan pengenaan tol terhadap penunggang motosikal. - Bernama