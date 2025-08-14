Lebih 100,000 warga asing di Sabah daftar sistem pendataan digital

KOTA KINABALU: Seramai 113,282 warga asing yang bekerja dalam sektor perladangan di Sabah telah berdaftar dalam sistem pendataan digital berpusat setakat ini.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata inisiatif ini bertujuan memudahkan pemantauan, pengesanan dan pengurusan warga asing secara masa nyata.

“Aktiviti pendataan digital ini tidak berkaitan dengan isu kewarganegaraan atau pemberian pemastautin tetap,” jelasnya selepas mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan Warga Asing di Sabah.

Mesyuarat tersebut dipengerusikan bersama oleh Saifuddin dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor di Menara Kinabalu.

Proses pendataan akan diperluas ke sektor lain termasuk pertanian, perkilangan, pembuatan dan perlombongan.

Moratorium penguatkuasaan juga dilaksanakan bagi memberi peluang kepada warga asing mendaftar tanpa gangguan.

“Data tepat diperlukan untuk membentuk polisi lebih komprehensif mengenai warga asing,” ujar Saifuddin.

Kerajaan negeri turut merancang melatih komuniti Palauh atau Bajau Laut untuk bekerja di sektor perladangan.

Sebanyak 1,247 permohonan taraf kewarganegaraan diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Khas Status Kewarganegaraan Negeri Sabah.

Permohonan tersebut melibatkan tempoh dari 2021 hingga tahun lepas dan diputuskan berdasarkan Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. - Bernama