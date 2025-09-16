Lebih 2,000 usahawan sertai program Maju Usahawan Madani 2025

KUALA LUMPUR: Seramai 2,257 usahawan dari seluruh negara telah menerima manfaat melalui penyertaan dalam program Maju Usahawan MADANI 2025 (MUM) yang dikendalikan oleh Centre for Entrepreneur Development and Research (CEDAR).

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan menyatakan bahawa golongan usahawan wanita mendominasi penyertaan dengan jumlah 1,674 peserta.

Beliau menekankan bahawa penyertaan wanita adalah tiga kali ganda lebih banyak berbanding usahawan lelaki yang hanya merekodkan 583 orang.

Ramanan menyuarakan harapan agar lebih banyak usahawan lelaki akan mengambil bahagian dalam program ini pada masa hadapan.

Program MUM memberikan peluang kepada usahawan untuk mempelajari cara mengembangkan perniagaan melalui strategi penjimatan, pendigitalan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan MUM Parlimen Sungai Buloh di sini hari ini.

Ramanan menyatakan keyakinannya bahawa platform MUM akan berjaya melahirkan lebih banyak usahawan yang memanfaatkan teknologi dan pendigitalan dalam perniagaan mereka.

Program ini termasuk pembelajaran dalam strategi pengurusan kredit, e-invoising dan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG).

CEDAR, anak syarikat Small Medium Enterprise Development Bank Bhd (SME Bank), sebelumnya telah menyasarkan 3,000 usahawan untuk menyertai Program MUM di seluruh negara tahun ini. – Bernama