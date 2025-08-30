MAHB diarah periksa infrastruktur elektrik KLIA2 selepas gangguan kuasa

KUALA LUMPUR: Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) telah diarahkan untuk memeriksa semula keseluruhan infrastruktur elektrik di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) bagi memastikan operasi tidak terganggu lagi sekiranya berlaku insiden luar jangka.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata langkah itu penting susulan siasatan awal mendapati punca gangguan bekalan elektrik di KLIA Terminal 2 semalam berpunca daripada pendawaian dan kabel yang terbakar akibat pemanasan lampau.

“Saya telah mengarahkan MAHB untuk melihat kembali keseluruhan infrastruktur elektrik supaya apa sahaja berlaku, operasi kita tidak terganggu dan juga kuasa elektrik akan sentiasa dapat dibekalkan,” katanya menerusi hantaran video di Facebook beliau hari ini.

Loke menekankan bahawa sistem sokongan mesti diaktifkan dengan segera dalam apa jua keadaan untuk mengelakkan gangguan berpanjangan.

“Mereka mengambil masa 28 minit untuk kembalikan kuasa elektrik, itu sesuatu yang terlalu panjang dan sukar untuk diterima,” tambahnya.

Semalam, MAHB mengesahkan satu kejadian gangguan bekalan elektrik sementara di Terminal 2 KLIA susulan insiden lampau kilat melibatkan penyambungan kabel.

MAHB bagaimanapun memberi jaminan bahawa operasi lapangan terbang tidak terjejas kerana sistem penting terus berfungsi tanpa gangguan. – Bernama

----------------------------------------