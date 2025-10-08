Mahkamah Rayuan kurangkan hukuman bekas pemandu p-hailing sebabkan kematian isteri

PUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan hari ini mengurangkan hukuman penjara seorang bekas pemandu p-hailing daripada 16 tahun kepada 13 tahun atas kesalahan menyebabkan kematian isterinya dua tahun lepas.

Panel tiga hakim yang diketuai Hakim Datuk Mohamed Zaini Mazlan membenarkan rayuan Ong Boon Pin untuk mengurangkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi.

Barisan tiga hakim memerintahkan hukuman penjara Ong dikira bermula dari tarikh dia ditangkap pada 18 Jun 2023.

Hakim Mohamed Zaini berkata Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam pendekatan sabitan hukuman dengan gagal memberikan pertimbangan sewajarnya kepada beberapa faktor mitigasi.

Antara faktor itu ialah pengakuan bersalah tertuduh terhadap pertuduhan alternatif menyebabkan kematian tanpa niat membunuh.

Hakim turut menyatakan bahawa kesalahan itu tidak dirancang terlebih dahulu dan kelakuan tertuduh selepas kejadian menunjukkan dia berasa kesal akan perbuatannya.

Beliau memutuskan bahawa hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi adalah tidak wajar dan terlalu berat.

“Oleh itu, hukuman penjara 16 tahun yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi digantikan dengan hukuman penjara 13 tahun, bermula dari tarikh tangkapan,“ katanya.

Pada 3 Mac lepas, Mahkamah Tinggi Klang menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun terhadap Ong, 40, selepas dia mengaku bersalah atas pertuduhan alternatif menyebabkan kematian tanpa niat membunuh.

Lelaki itu didakwa menyebabkan kematian isterinya, Nur Farah Syahirah Misran, 28, di rumah mereka di Taman Sentosa, Klang antara 15 Jun 2023 hingga 18 Jun 2023.

Ong pada mulanya berdepan pertuduhan membunuh namun pihak pendakwaan menggantikannya dengan pertuduhan alternatif menyebabkan kematian tanpa niat membunuh.

Berdasarkan fakta kes, kejadian berlaku selepas pertengkaran apabila isterinya menegur Ong yang meminjam wang daripada ceti haram.

Dalam pertengkaran itu, mangsa dikatakan meluahkan penyesalan berkahwin dengannya dan menyatakan hasrat untuk bersama dengan lelaki lain.

Ong kemudian bertindak mencekik mangsa sehingga menyebabkan kematian.

Selepas kejadian itu, Ong dilaporkan berada di sisi mayat isterinya selama tiga hari sebelum cuba membunuh diri.

Dia akhirnya menyerah diri kepada polis selepas kejadian tersebut.

Dalam prosiding hari ini, Timbalan Pendakwa Raya P. Sarulatha mewakili pihak pendakwaan manakala Ong diwakili peguam K.A. Ramu dan Soon Sen Yang. – Bernama