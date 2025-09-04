Mahkamah Tinggi tetapkan Nov 20 keputusan gali semula kubur kadet Palapes

SHAH ALAM: Mahkamah Tinggi di sini menetapkan 20 November depan bagi pendengaran keputusan permohonan gali semula kubur Pegawai Kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (Palapes) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam Muhammad Amir Rusyaidi Muhamad Zaidi.

Hakim Roszianayati Ahmad menetapkan tarikh itu selepas pihak Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Peguam Negara sebagai responden memohon masa untuk memfailkan afidavit jawapan terhadap permohonan bapa Muhammad Amir Rusyaidi.

Beliau kemudiannya menetapkan 10 Oktober depan bagi kedua-dua responden memfailkan afidavit jawapan manakala pemohon memfailkan afidavit balasan pada 24 Oktober.

“Hujahan bertulis difailkan serentak pada atau sebelum 7 November 2025 manakala tarikh untuk keputusan permohonan 20 November 2025,“ katanya.

Permohonan dikemukakan Muhamad Zaidi yang diwakili peguam Tun Laila Tun Rafaee itu antaranya bagi membolehkan satu perintah dikeluarkan untuk menggali semula kubur Muhammad Amir Rusyaidi.

Permohonan tersebut juga memohon perintah kedua untuk mengarahkan pakar forensik Hospital Kuala Lumpur menjalankan bedah siasat ke atas jasad tersebut.

Perintah ketiga adalah untuk mengarahkan pakar forensik itu mengeluarkan keputusan bedah siasat sebulan selepas bedah siasat dilakukan.

Perintah seterusnya untuk Ketua Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah melantik pasukan baharu dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bagi mengambil alih siasatan.

Permohonan kelima memohon perintah untuk inkues dijalankan bagi penyiasatan punca kematian sebenar Muhammad Amir Rusyaidi.

Hadir pada prosiding hari ini, Peguam Kanan Persekutuan Azroul Hisham Azulan mewakili Kementerian Dalam Negeri sebagai responden pertama.

Pengarah Pendakwaan Selangor Kalmizah Salleh mewakili Peguam Negara Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar sebagai responden kedua.

Ibu Muhammad Amir Rusyaidi, Azwati @Azziaton Muhammed Ghalip, berkata permohonan berkenaan dilakukan bagi mengetahui punca sebenar kematian anak sulungnya itu.

Beliau memaklumkan jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Taman Firdaus Kampung Sungai Lang di Banting, Kuala Langat, Selangor.

Media sebelum ini melaporkan dalam kejadian pada 10 November 2024, pelajar UiTM itu dikatakan pengsan semasa menyertai sesi latihan di padang kawad.

Muhammad Amir Rusyaidi kemudian dibawa ke hospital untuk rawatan dan dilaporkan meninggal dunia tiga hari kemudian. – Bernama