Majlis Pendidikan Negara adakan persidangan pertama suku keempat 2025

KUALA LUMPUR: Majlis Pendidikan Negara yang akan ditubuhkan tahun ini dijangka mengadakan persidangan pertama pada suku keempat 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir menyatakan penubuhan MPN digariskan di bawah Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia 2025–2030.

“MPN bertujuan menyelaras dasar pendidikan negara secara menyeluruh merentasi pelbagai peringkat” jelas beliau dalam sidang Dewan Rakyat.

Majlis ini akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai jawatankuasa tertinggi peringkat nasional.

Koordinasi akan melibatkan pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan tinggi dan pendidikan sepanjang hayat. Dua kementerian utama terlibat ialah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi.

“Kita menjangkakan kementerian berkaitan akan menyediakan memorandum untuk Jemaah Menteri” tambah Zambry. Pelbagai kementerian lain akan terlibat termasuk Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.

MPN juga akan melibatkan wakil NGO, komuniti dan pakar dari dalam dan luar negara. “Majlis ini perlu merentasi parti demi kepentingan masa depan negara” tegas beliau.

Dalam perkembangan lain, Zambry memberikan jaminan mengenai pelajar Orang Kurang Upaya cemerlang.

Beliau menegaskan pelajar OKU yang memperoleh keputusan 4A akan ditawarkan tempat di IPTA. “Kita kena ubah dasar universiti yang mesti bersifat lebih inklusif kepada OKU” katanya.

Seorang pelajar OKU bernama Aniq dilaporkan memiliki PNGK 3.83 dalam matrikulasi. Walaupun layak, pilihan program universiti dalam sistem UPU hilang pada fasa seterusnya.

Zambry juga menegaskan keutamaan pengambilan pelajar di UA untuk pelajar tempatan.

“Bilangan diperlukan UPU untuk satu universiti dipenuhi dahulu” jelas beliau. Hanya lebihan kapasiti akan dibuka kepada pengambilan pelajar antarabangsa.

Pada 2024, sebanyak 497,000 pelajar Malaysia mengikuti pengajian tinggi di UA. Daripada jumlah itu, 365,000 berada pada peringkat ijazah pertama.

Hanya 13,000 pelajar antarabangsa mengikuti kursus prasiswazah. “KPT tidak akan mengorbankan peluang anak-anak tempatan” tegas Zambry. - Bernama