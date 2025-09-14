Pantai Tanjung Bidara bakal dinaik taraf tahun depan dengan kemudahan baharu

ALOR GAJAH: Pantai Tanjung Bidara akan mengalami transformasi besar tahun depan dengan pelbagai penambahbaikan kemudahan untuk menjadikannya destinasi pelancongan utama.

Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ab Rauf Yusoh menyatakan bahawa penambahbaikan terancang termasuklah pengembangan kawasan letak kereta, penciptaan lebih banyak ruang perniagaan untuk peniaga kecil, dan pembangunan tarikan baharu untuk meningkatkan keselesaan dan kepuasan pengunjung.

Beliau berkata bahawa dengan wajah baharu ini, pihaknya yakin Festival Pantai Tanjung Bidara akan menjadi salah satu tarikan pelancongan utama negeri.

Beliau menambah bahawa festival pantai ini juga akan dijadikan acara tahunan yang lebih besar dan teratur pada masa hadapan.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan penutupan Festival Pantai Tanjung Bidara 2025 yang turut dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Azhar Arshad dan Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Warisan, Seni dan Budaya Negeri Datuk Abdul Razak Abdul Rahman.

Ab Rauf turut memaklumkan bahawa kawasan pantai itu kini mempunyai tarikan baharu iaitu litar kereta kawalan jauh bernilai RM500,000 yang siap tiga minggu lepas.

Beliau menjelaskan bahawa litar kereta kawalan jauh itu telah berjaya menarik minat pelancong hobi dari luar negeri dan luar negara.

Beliau turut mendedahkan bahawa festival pantai tiga hari yang bermula pada 12 September itu berjaya menarik lebih 25,000 pengunjung dengan lebih 40 program diadakan.

Program-program tersebut termasuk persembahan kebudayaan seperti pertandingan raja dan ratu Dondang Sayang, pertandingan permainan tradisional, dan pameran kerjaya oleh agensi keselamatan.

Kejayaan edisi kedua ini mencerminkan sinergi semua pihak termasuk agensi keselamatan dan komuniti tempatan dalam menjadikan Pantai Tanjung Bidara bukan sekadar tempat rekreasi tetapi juga pusat warisan seni dan budaya Melayu. – Bernama